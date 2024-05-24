Elazığ'da trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı