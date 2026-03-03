Haberler

Elazığ'da Makas Atan Sürücü Kaza Yaptı, Kaçtı

Güncelleme:
Elazığ'da makas atmaya çalışan bir sürücü, başka bir araca çarptı ve kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Kaza, araç kamerasına yansırken, zarar gören sürücünün şikayeti üzerine inceleme başlatıldı.

ELAZIĞ'da bir sürücü makas atmaya çalışırken otomobiliyle başka bir araca çarptı. Sürücü kaçarken, o anlar araç kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte hızla ilerleyip araçların arasından makas atarak geçmeye çalışan sürücünün otomobili, aynı yöne giden başka bir otomobile sağ taraftan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta hasar oluştu. Kazaya neden olan sürücü durmayarak hızla uzaklaştı. Kaza araç kamerasına yansırken, otomobili zarar gören sürücünün şikayeti üzerine inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
