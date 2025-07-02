Elazığ'da Trafik Kazası: Dede ve Torunu Hayatını Kaybetti

Elazığ'da Trafik Kazası: Dede ve Torunu Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yol kenarına devrilen otomobildeki 78 yaşındaki dede Sabri Tartar ve 19 yaşındaki torunu Salih Tartar hayatını kaybetti. Kazada 2 kişi de yaralandı, soruşturma başlatıldı.

ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde yol kenarına devrilen otomobildeki Sabri Tartar (78) ile torunu Salih Tartar (19) öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Elazığ-Bingöl kara yolu, Akmezra köyü mevkisinde meydana geldi. G.T.'nin kontrolünü yitirdiği 34 GR 8797 plakalı otomobil, yol kenarına devrildi. Kazada Sabri Tartar ile torunu Salih Tartar hayatını kaybetti, G.T. ile N.T. de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Dede ile torunun cenazesi ise otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail Gazze'ye 'Masal bitti, Hamas artık tarih oldu' yazılı bildiriler attı

İsrail'in Gazze'ye attığı bildiriler halkın umutlarını yerle bir etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı

Kardeşiyle düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı
Fenerbahçe'de Jhon Duran'ı karşılamaya gelen taraftarın sayısı gündem oldu

Jhon Duran'ı karşılamaya gelen taraftar sayısı olay oldu! Tepki büyük
Uraz Kaygılaroğlu'na doğum gününde acı haber! Dedesi hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu, doğum gününde aldığı haberle yıkıldı
İsmail Kartal, Persepolis ile yollarını ayırdı

Persepolis ile yollarını ayırdı
Mahmut Tanal bildiğiniz gibi! Polis barikatlarını böyle yıkıp geçti

Mahmut Tanal bildiğiniz gibi! Polis barikatlarını böyle yıkıp geçti
Napoli'de olay! Osimhen kadro dışı bırakılarak genç takıma yollanıyor

Olay! Kadro dışı bırakılarak genç takıma yollandı
3.5 milyon sürücüyü bekleyen tehlike! Trafiğe çıkamayacaklar

Milyonlarca sürücüyü bekleyen tehlike! Trafiğe çıkamayacaklar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.