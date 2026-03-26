Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

ELAZIĞ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Bingöl kara yolu Gülüşkür mevkisinde meydana geldi. F.A. idaresindeki 63 E 3241 plakalı otomobil ile A.K. idaresindeki 34 NV 1362 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı