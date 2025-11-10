Haberler

Elazığ'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ-Malatya kara yolunda kontrolden çıkan bir otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarparak kaza yaptı. Kazada 2'si ağır toplam 6 kişi yaralandı.

Elazığ'da refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

G.B'nin kullandığı 12 ACL 258 plakalı otomobil, Elazığ- Malatya kara yolunun Hankendi köyü mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direği ve ağaçlara çarptı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan 1'i bebek, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat durdu

Saat 9'u 5 geçe tüm Türkiye'de hayat durdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden tarihi skor

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden tarihi skor
Fenerbahçe resmen duyurdu: UEFA'ya başvuru yaptık

Beklenen haber duyuruldu: UEFA'ya başvurumuzu yaptık
33 yaşındaki kadını sokak ortasında yaktı, korkunç anların görüntüleri ortaya çıktı

Kan donduran olayda görüntüler ortaya çıktı
Sadettin Saran'ın tribünlerle birlikte coştuğu anlar

Maça damga vuran görüntü
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden tarihi skor

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden tarihi skor
Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez'in tahmini asgari ücret hesabını altüst etti! İşte yeni oran
Okan Buruk'tan oyuncularına bomba sitem

Oyuncularına öyle böyle sitem etmedi: Bugün asla...
Mardin'de kavga ettiği kişiyi otomobil ile çarparak öldürdü

Kavga ettiği kişiyi otomobil ile çarparak öldürdü
Yok böyle maç! Mourinho son saniye golüyle yıkıldı

Son saniye golüyle yıkıldı
Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin üzerinden 87 yıl geçti

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz
Galatasaray taraftarının Selçuk İnan tezahüratı sonrası tansiyon arttı

O tezahürat ortalığı karıştırdı
Şu ana kadar ki en net tahmin! İşte altının yıl sonunda göreceği rakam

Şu ana kadar ki en net tahmin! İşte altının yıl sonunda göreceği rakam
Atatürk'ün 87'nci ölüm yıl dönümünde ünlülerden anlamlı paylaşımlar

Ünlüler tek yürek oldu, Ata'ya saygı mesajları yağdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.