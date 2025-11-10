Elazığ'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
Elazığ-Malatya kara yolunda kontrolden çıkan bir otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarparak kaza yaptı. Kazada 2'si ağır toplam 6 kişi yaralandı.
G.B'nin kullandığı 12 ACL 258 plakalı otomobil, Elazığ- Malatya kara yolunun Hankendi köyü mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direği ve ağaçlara çarptı.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan 1'i bebek, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel