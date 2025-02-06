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Elazığ'da Trafik Kazası: 5 Kişi Hafif Yaralandı

Elazığ'da Trafik Kazası: 5 Kişi Hafif Yaralandı
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Elazığ-Malatya kara yolunda 2 otomobil ile bir tırın karıştığı kazada 5 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Elazığ'da 2 otomobil ile tırın karıştığı kazada 5 kişi hafif yaralandı.

Elazığ- Malatya kara yolunun Sakabaşı Köyü mevkisinde, A.E'nin kullandığı 06 LJ 675 plakalı ve M.F.H'nin kullandığı 44 EM 176 plakalı otomobiller ile M.E.Ç'nin idaresindeki 34 SN 6825 plakalı tır çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan otomobillerdeki 5 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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