Elazığ'da yoldan çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobilde 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 UBV 51 plakalı otomobil, Cip köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Karşı şeride geçip savrulan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Suat Öztürk