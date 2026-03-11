Haberler

Elazığ'da yoldan çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Elazığ'da yoldan çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobilde 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 UBV 51 plakalı otomobil, Cip köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Karşı şeride geçip savrulan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk
