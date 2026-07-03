Elazığ'da trafik denetimi yapıldı

Elazığ'da, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

İl genelinde, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, trafik düzeninin sağlanması ve sürücülerde trafik kurallarına uyma bilincinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, emniyet kemeri kullanımı, hız kurallarına uyulması, sürücü belgeleri, araçların teknik yeterlilikleri ile diğer trafik kurallarına yönelik kontroller yapıldı.

Zübeyde Hanım Caddesi'nde yapılan denetime İl Emniyet Müdürü Aydın Karan da katıldı.

Sürücülerle sohbet eden Karan, trafik güvenliğinin sağlanmasının yalnızca denetimlerle değil tüm yol kullanıcılarının kurallara duyarlılıkla uymasıyla mümkün olduğunu belirterek, vatandaşların güvenli şekilde seyahat edebilmesi için denetimlerin aralıksız ve kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Denetimlerde, "dur" ihtarına uymayan bir motosiklet sürücüsüne 280 bin lira idari para cezası uygulanırken, motosiklet 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Ayrıca, kasksız ve abartı egzoz kullanan motosiklet sürücüsüne toplam 23 bin 500 lira idari para cezası uygulanırken, araç 1 ay süreyle trafikten men edildi.