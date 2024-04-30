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Elazığ'da toz taşınımı etkili oluyor

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Elazığ'da dün gece saatlerinde başlayan toz taşınımı, gün boyunca da etkisini sürdürdü. Etkisi devam eden toz taşınımı, hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalmaya neden oldu. Bin 400 rakımlı Harput Mahallesi'nden kuş bakışı çekilen Elazığ kent merkezinde etkili olan toz taşınımı, fotoğraf karelerine yansıdı.

Elazığ'da toz taşınımı etkili oluyor

ELAZIĞ - Elazığ'da dün gece saatlerinde başlayan toz taşınımı, gün boyunca da etkisini sürdürdü.

Elazığ merkez ve ilçelerinde toz taşınımı etkili oldu. Etkisi devam eden toz taşınımı, hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalmaya neden oldu. Dün gece itibariyle başlayan toz bulutu, ilerleyen saatlerde etkisini arttırarak yoğunlaştı. Bin 400 rakımlı Harput Mahallesi'nden kuş bakışı çekilen Elazığ kent merkezinde etkili olan toz taşınımı, fotoğraf karelerine yansıdı. Ayrıca, yoğun toz taşınımının etkisi altında olan kentin bazı noktalarının görüş mesafesinden çıktığı gözlemlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Harput Elazığ Çevre Doğal Afet Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

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