Elazığ'da toz taşınımı etkili oldu - Haberler

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Elazığ'da toz taşınımı etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Elazığ'da toz taşınımı etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce birçok il ve ilçe için yapılan toz taşınımı uyarısının ardından Elazığ'da da toz bulutu etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce birçok il ve ilçe için yapılan toz taşınımı uyarısının ardından Elazığ'da da toz bulutu etkili oldu.

Suriye üzerinden Türkiye'ye gelen toz taşınımı, Güneydoğuda bir çok il de olduğu gibi Elazığ'da da etkisini gösterdi. Tarihi Harput Mahallesi'nden kentteki toz bulutu net bir şekilde gözlenirken, zaman zaman etkili olan şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

(Yakup Sağlam/İHA)

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İhlas Haber Ajansı / Güncel

Meteoroloji, Türkiye, Suriye, Elazığ, Güncel, Haberler

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