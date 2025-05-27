Elazığ'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Elazığ-Bingöl karayolunda meydana gelen kazada ölen kişinin Derviş Selçuk olduğu belirlendi. İki yaralının durumu ise ciddiyetini koruyor.
ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Elazığ- Bingöl karayolunda TIR ve otomobilin çarpıştığı kazada ölen kişinin, Karakoçan ilçesine bağlı Bazlama köyünden Derviş Selçuk olduğu öğrenildi. 2 kişinin ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazaya karışan araçlar ise yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Haber-Kamera: Nursel ŞENGEZER/ELAZIĞ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel