Elazığ'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Elazığ'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Elazığ-Bingöl karayolunda meydana gelen kazada ölen kişinin Derviş Selçuk olduğu belirlendi. İki yaralının durumu ise ciddiyetini koruyor.

ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Elazığ- Bingöl karayolunda TIR ve otomobilin çarpıştığı kazada ölen kişinin, Karakoçan ilçesine bağlı Bazlama köyünden Derviş Selçuk olduğu öğrenildi. 2 kişinin ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazaya karışan araçlar ise yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Haber-Kamera: Nursel ŞENGEZER/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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