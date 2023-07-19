Elazığ'da TIR ile çarpışan otobüste 1 ölü, 34 yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, TIR ile çarpışan yolcu otobüsünde 1 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ELAZIĞ'da TIR ile çarpışan yolcu otobüsündeki 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, gece saatlerinde Elazığ- Malatya karayolu, Koçharman Köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul- Bingöl seferini yapan, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 23 ADF 976 plakalı otobüs, aynı istikamete seyir halinde olan N.T. idaresindeki 16 ARS 957 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Meydana gelen kazada, otobüsteki 1 kişi hayatını kaybederken, 34 kişi de yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni otopsi için morga götürülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)