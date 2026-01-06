Haberler

Elazığ'da 10 katlı binanın çatısında tehlikeli kar temizliği

Elazığ'da iki kişi, 10 katlı bir binanın çatısındaki karı güvenlik önlemleri almadan temizlerken cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ELAZIĞ'da 2 kişinin 10 katlı binanın çatısındaki karı hiçbir güvenlik önlemi almadan temizlediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kentte geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından donla birlikte çatılarda biriken kar kütleleri tehlike oluşturmaya başladı. 2 kişinin hiçbir güvenlik önlemi almadan, 10 katlı binanın çatısındaki karı küreklerle temizlediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

