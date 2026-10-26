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Elazığ'da taksi minibüsle çarpışıp iş yerinin vitrinine çarptı, 1 kişi yaralandı

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Elazığ'ın Rızaiye Mahallesi Ertuğrul Sokak'ta yolcu minibüsü ile taksinin çarpışması sonucu kontrolden çıkan taksi bir iş yerinin vitrinine çarptı. Kazada taksideki 1 kişi yaralandı ve Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Elazığ'da minibüs ile taksinin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsü ile taksi, Rızaiye Mahallesi Ertuğrul Sokak'ta çarpıştı.

Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan taksi, bir iş yerinin vitrinine çarparak durdu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada taksideki bir kişi yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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