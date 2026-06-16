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Elazığ'da şarampole devrilen SUV tipi araçtaki 3 kişi yaralandı

Elazığ'da şarampole devrilen SUV tipi araçtaki 3 kişi yaralandı
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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yabancı plakalı SUV tipi aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde SUV tipi aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

R.D. idaresindeki HH HD 1156 SUV tipi yabancı plakalı araç, Yalıntaş köyü Sarıceviz Mezrası mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk
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