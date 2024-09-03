Elazığ'da süs havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuğu polis ekipleri kurtardı
Elazığ'da Kültürpark'ta bulunan bir süs havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuk, polis ekipleri tarafından kurtarıldı. İki polis memuru, suya atlayarak çocukları sudan çıkardı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi ve ailelerine teslim edildi.
Elazığ'da süs havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuğu polis ekipleri kurtardı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timi, dün Kültürpark'ta devreye görevi sırasında civardaki bir süs havuzunda 3 çocuğun çırpındığını fark etti.
Suya atlayan 2 polis, biri down sendromlu 3 çocuğu sudan çıkardı.
Yapılan ilk kontrollerde sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen çocuklar ailelerine teslim edildi.