Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da süs havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuğu polis ekipleri kurtardı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da Kültürpark'ta bulunan bir süs havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuk, polis ekipleri tarafından kurtarıldı. İki polis memuru, suya atlayarak çocukları sudan çıkardı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi ve ailelerine teslim edildi.

Elazığ'da süs havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuğu polis ekipleri kurtardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timi, dün Kültürpark'ta devreye görevi sırasında civardaki bir süs havuzunda 3 çocuğun çırpındığını fark etti.

Suya atlayan 2 polis, biri down sendromlu 3 çocuğu sudan çıkardı.

Yapılan ilk kontrollerde sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen çocuklar ailelerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kültürpark Güncel Yaşam Polis Sudan Çocuk Polis

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, yarın Türkiye'ye geliyor

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, yarın Türkiye'ye geliyor

 Teğmenlerin kılıçlı yemini, Bahçeli'yi rahatsız etti: TSK'da ayrılık doğurmayacağının teminatı nasıl verilecek?

Teğmenlerin kılıçlı yemini, Bahçeli'yi rahatsız etti: TSK'da ayrılık doğurmayacağının teminatı nasıl verilecek?

 Narin'in tutuklanan amcasının arabasındaki izlerle ilgili çarpıcı iddia

Narin'in tutuklanan amcasının arabasındaki izlerle ilgili çarpıcı iddia
Cihantimur ailesinin hazırlattığı raporda ölen Murat Aci yüzde 75 kusurlu çıktı

Cihantimur ailesinin hazırlattığı raporda ölen Murat Aci yüzde 75 kusurlu çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Canfeza ne demek? Canfeza isminin anlamı Bir Gece Masalı Kürşat kim? Kürşat gerçekte kim? Bir Gece Masalı Mahir kim? Mahir gerçekte kim? Bir Gece Masalı Canfeza kim? Canfeza gerçekte kim? Jhon Arias kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Mamma Mia ne demek? Embesil ne demek? Kirve ne demek? Paralimpik T20 nedir? Hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedir? Bir Gece Masalı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Gece Masalı 2. bölüm fragmanı izleme link var mı?
title