Haberler

Elazığ'da Sümeyye Yıldız'ın Ölümünde Eşine Tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde evinde tabancayla vurulmuş halde bulunan Sümeyye Yıldız'ın ölümüne ilişkin eşi Erdal Yıldız tutuklandı. Ailesinin avukatı, Erdal Yıldız'ın MS hastası olduğunu ve silah kullanamayacağını belirterek, gerçek failin tespiti için soruşturmanın genişletilmesini istedi.

ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde evinde tabancayla vurulmuş halde bulunan Sümeyye Yıldız'ın (34) ölümüne ilişkin gözaltına alınan eşi Erdal Yıldız tutuklandı. Diğer yandan Sümeyye'nin ailesinin avukatı Ercan Yıldırım, Erdal Yıldız'ın ileri evre MS hastası olduğunu, silah kullanamayacağını belirterek, gerçek failin tespiti için soruşturmanın genişletilmesini istedi.

Olay, 25 Kasım'da sabah saatlerinde Kovancılar ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. 3 çocuk annesi Sümeyye Yıldız, evinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında Sümeyye'yi öldürdüğü iddia edilen eşi Erdal Yıldız tutuklandı. Soruşturma sürerken, Sümeyye'nin ailesinin avukatı Ercan Yıldırım açıklama yaptı.

'BU İDDİA, BİZCE GERÇEK BİR İDDİA DEĞİLDİR'

Ercan Yıldırım, Erdal Yıldız'ın tekerlekli sandalyeye bağımlı olduğunu ve silah kullanamayacak düzeyde son evre MS hastası olduğunu belirterek, "Sümeyye kızımızı öldüren kişinin kim olduğunu, gerçek failin tespiti, adalet önüne getirilmesi, adalet önünde cezalandırılması ve hakkın yerine getirilmesi için çalışacağız. Bu konuda tüm meslektaş arkadaşlarımızdan da yardım bekliyoruz. Ayrıca şunu da açıkça belirtmek istiyorum ki kızımız Sümeyye'nin MS hastası kocası tarafından öldürülmüş olduğu iddia edilmektedir. Bu iddia, bizce gerçek bir iddia değildir. Tetiği çekenlerin farklı kişi olma ihtimali çok yüksektir. Görünüşteki fail değil, gerçek failin peşindeyiz ve gerçek failin ortaya çıkarılması için de gerekli tüm mücadelemizi hukuk zemininde yapacağız" dedi.

'OLAY GÜNÜ EVDE HERHANGİ BİR SORUN YOKTU'

Sümeyye Yıldız'ın babası Vahap Sonay da olayın tüm yönleriyle araştırılmasını isteyerek, "Adalet yerini bulsun, adalet istiyorum. Kimseyle bir meselem yoktur. Benim torunlarım, çocuklar hepsi kendi görgü tanıklarıdır. Kızım akşam gayet normal bir şekilde halasının kızıyla konuşmuş. Olay günü evde herhangi bir sorun yoktu. Aralarında tartışmaları çoktu ama kızımın o gece bir sorun olmadığının şahitleri var. Erdal'ın ömrünün kısa olduğunu biliyorlardı. O nedenle malı mülkü çocuklarına ve Sümeyye'ye kalmasın isteniyordu. Çocukların da bu aileye teslim edilmemesini istiyoruz. Yargıya inanıyorum, güveniyorum. Adalet yerini bulsun" diye konuştu.

'TETİĞİ ÇEKEMEZ'

Sümeyye Yıldız'ın kardeşi Fatih Sonay ise "Evlendiklerinden bir zaman geçtikten sonra eşinde MS hastalığı çıktı. Son yıllarda artık kendisi yiyemeyecek, içemeyecek seviyedeydi. Hatta bundan 2-3 ay öncesinde beraber Sarıcan beldesinde, beraber pikniğe gitmiştik. Ablam kendi ağzıyla ona et yedirdi. Çocukları kendi elleriyle ona içecek içirdiler. MS hastasının, hastalığının son evresinde olan bir kişi tetiği çekemez, kırma kolunu çekemez. Buna inanmamız mümkün değil. Aile fertleri olarak bunu onun yapmadığına dair kanaatlerimiz var. Kendisinin bunu yapacak gücü de yok. Gerekli hukuk mücadelemizi de vereceğiz" dedi.

Haber-Kamera: Nursel ŞENGEZER/KOVANCILAR (Elazığ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Papa 14. Leo, Ankara'da! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim

Türkiye'ye ayak bastı! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim
Papa 14. Leo, Anıtkabir'i ziyaret etti! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Papa'nın ilk durağı Anıtkabir! Özel Defter'e bu notu düştü
DEM Partili vekilin 'Tecavüz' iddiası Türkeş'in kızını küplere bindirdi

DEM Partili vekilin "Tecavüz" iddiası Türkeş'in kızını çıldırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da 3 gün boyunca bazı yollar trafiğe kapatılacak! Bu akşam başlıyor

İstanbul'da 3 gün boyunca bu yollar trafiğe kapalı! Bu akşam başlıyor
Türk tiyatrosunun efsane ismi Zihni Göktay huzurevine yerleşti

Ustanın son hali kahretti
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yemek kartı ücreti belli oldu

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği ücret belli oldu
Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu

Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu
İstanbul'da 3 gün boyunca bazı yollar trafiğe kapatılacak! Bu akşam başlıyor

İstanbul'da 3 gün boyunca bu yollar trafiğe kapalı! Bu akşam başlıyor
Pazar günü bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor

Bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor! Tarih verildi
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de! Vergi, harç ve cezalar artıyor

1 Ocak itibarıyla başlıyor! Tüm hesaplar sil baştan değişecek
Bürokrasinin gündemine oturan derin masa!

Bürokrasinin gündemine oturan derin masa!
Liverpool'un yıldızı çıldırdı: B.ka batmış durumdayız

Yıldız isim çıldırdı: B.ka batmış durumdayız
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran spiker: Yapay zeka mı bu?

Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran spiker: Yapay zeka mı bu?
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.