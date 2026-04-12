Elazığ'da iskele çöktü; 4 işçi yaralandı

Elazığ'da yapımı süren su arıtma tesisi inşaatında iskele çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı. Olayın hemen ardından sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, yaralı işçiler hastanelere kaldırıldı. Tedavi altındaki işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olay, akşam saatlerinde Yurtbaşı Beldesi Sanayi Mahallesi'nde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ne ait su arıtma tesisi inşaatında meydana geldi. Çalışma sırasında, henüz bilinmeyen nedenle işçilerin üzerinde olduğu iskele çöktü. Kazada 4 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek

Trump'ın tehditlerine İran cephesinden gelen ilk yanıt çok sert

Arsene Wenger'den A Milli Futbol Takımı hakkında dikkat çeken yorum

''Potansiyel büyük'' deyip Türkiye için neler söyledi neler
Covid aşısı polemiği geri döndü: Elon Musk’ın sözleri tartışma yarattı

Covid aşısı polemiği geri döndü: Elon Musk'tan çok konuşulacak yorum
Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi

Konserde 'zılgıt' çeken hayranına sert çıkmıştı! Geri adım attı
Süper Lig'in eski yıldızları, baskın yapılan mekandan çıkarken görüntülendi

Dün gece baskın yapılan gece kulübünde onların da olduğu ortaya çıktı
Arsene Wenger'den A Milli Futbol Takımı hakkında dikkat çeken yorum

''Potansiyel büyük'' deyip Türkiye için neler söyledi neler
Takımını tek başına küme düşmekten kurtarıyor! Vedat Muriqi, Mallorca tarihine geçti

Takımını tek başına küme düşmekten kurtarıyor!
Gol attılar! Sevincini arkadaşları ya da taraftarlar yerine bakın kiminle paylaştı

Gol attılar! Sevincini arkadaşları ya da taraftarlar yerine bakın kiminle paylaştı