Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da şimşekler geceyi aydınlattı

Güncel Haberler

Elazığ'da şimşekler geceyi aydınlattı Elazığ'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, dolu yağışı ve gök gürültüsü sonrası şimşekler çaktı.

Elazığ'da şimşekler geceyi aydınlattı

ELAZIĞ - Elazığ'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, dolu yağışı ve gök gürültüsü sonrası şimşekler çaktı. Kentte çakan şimşekler adeta geceyi aydınlattı.

Elazığ'da akşam saatlerinde sağanak, dolu yağışı ve gök gürültüsü etkili oldu. Yer yer etkisini arttıran yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, ara ara etkisini arttıran dolu yağışı ise kenti beyaz bir örtüyle kapladı. Akşam boyunca sağanak ve dolu yağışına gök gürültüsü ve şimşekler de eşlik etti. Kentte çakan şimşekler adeta geceyi aydınlattı. Kentte yağışların bir süre daha etkisini sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Güncel

Elazığ Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title