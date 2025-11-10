Elazığ'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Yurtbaşı beldesindeki şeker fabrikasına araçlarıyla şeker pancarı getiren iki grup arasında, sıra nedeniyle çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada, H.K. silahla, H.P. ve Ö.P. ise bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.