Elazığ'da silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Elazığ'da kimliği belirsiz iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü, 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Çatalçeşme Mahallesi 2. Etap TOKİ mevkisinde, kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi arasında başlayan tartışma, bir süre sonra silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / İsmail Şen