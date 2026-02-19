Haberler

Elazığ'da 2 restorana düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili tutuklu sayısı 10'a yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da iki restorana yönelik düzenlenen silahlı saldırı sonrası tutuklu sayısı 10'a ulaştı. Olayla ilgili yapılan çalışmalarda 6 zanlı gözaltına alındı, 4'ü ise tutuklandı.

Elazığ'da iki restorana yönelik düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Çocuk ve Asayiş Şube Müdürlüklerince, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda, 23 Ocak'ta İcadiye Mahallesi'nde iki restoranda gerçekleşen silahlı saldırı, yağma ve mala zarar verme olaylarına ilişkin çalışma yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, olayda kullanılan silahları temin ederek çocukları suça azmettirdikleri saptanan 6 zanlının gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak' ve 'nitelikli yağma' suçlarından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 10'a yükseldi."

Soruşturma kapsamında iki restorana yönelik silahlı saldırıyla ilgili 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 6 kişi tutuklanmıştı.

Operasyonlarda, olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 ruhsatsız tabanca ile 32 fişek ele geçirilmişti.

Kaynak: AA " / " + Suat Öztürk -
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç oyuncu İbrahim Yıldız için kan çağrısı

Feci kaza sonrası 6 aydır yoğun bakımdaydı
Yasemin Kaya Allen'in 'Isırmalık' yorumu dikkat çekti

Fotoğrafına öyle bir not düştü ki herkes şaştı kaldı
TRT spikerinden Amedspor'a gösterilen kırmızı karta tepki: Anlayamadım

TRT spikeri canlı yayında Amedspor'a verilen karara tepki gösterdi
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı

Ünlü oyuncunun kızı 6 milyonluk tazminatı bakın ne yapacakmış
Genç oyuncu İbrahim Yıldız için kan çağrısı

Feci kaza sonrası 6 aydır yoğun bakımdaydı
Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti: Ben açtım, sen de...
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

Haberi duyan bu fotoğrafları paylaşıyor! Kan donduran ifşa