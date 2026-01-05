Haberler

Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Hürriyet Caddesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Hürriyet Caddesi'nde Ö.E. henüz bilinmeyen nedenle bir kişinin tabancayla ateş etmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ö.E. ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

Uyuşturucu soruşturmasında ünlü şarkıcı da gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asena'nın İbrahim Tatlıses'le barışmak için aldığı para ortaya çıktı

Asena'nın aldığı para ortaya çıktı
Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu
AK Partili Özgün'den tartışma yaratacak çıkış: Açlık olsaydı...

AK Partili isimden tartışma yaratacak sözler: Eğer açlık olsaydı...
Venezuela'da binlerce kişi Maduro'ya destek için yürüdü! ABD'ye tepki gösterdiler

ABD'nin saldırdığı ülkede binlerce kişi sokaklara döküldü
Asena'nın İbrahim Tatlıses'le barışmak için aldığı para ortaya çıktı

Asena'nın aldığı para ortaya çıktı
Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası

Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası
Necip Uysal'a sürpriz teklif! Anında cevap verdi

Süper Lig'den sürpriz teklif! Anında cevap verdi