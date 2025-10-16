Elazığ'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı
Elazığ'ın İcadiye Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis, kavga ile ilgili soruşturma başlattı.
İcadiye Mahallesi İkinci Harput Caddesi'nde iki grup arasında başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavgada çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri kavgaya karışan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.