Haberler

Elazığ'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Elazığ'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın İcadiye Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis, kavga ile ilgili soruşturma başlattı.

Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

İcadiye Mahallesi İkinci Harput Caddesi'nde iki grup arasında başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kavgaya karışan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
Trump: Şu an Çin ile ticaret savaşındayız

Trump'tan piyasaları allak bullak edecek çıkış: Şu anda savaştayız
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYılmaz:

Böyle anlar bana finansal bağımsızlığın neden bu kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. İnsanlar sık sık nasıl başarılı bir şekilde yatırım yaptığımı soruyor ama sırrımı bilmiyorlar. Birkaç yıl önce Limudia'nın stratejisini keşfettim. 0,5 BTC yatırdım ve hayatımı tamamen değiştirerek 407.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Bu finansal özgürlük, önemli davaları desteklememi ve gerçek bir fark yaratmamı sağladı. Geleceğinizi dönüştürmeyi hiç düşündüyseniz, Telegram'da @Mudiatrading adresinden Limudia'ya ulaşın ve hemen başlayın. Mesele sadece kâr değil; önemli olan ihtiyaç duyulduğunda yardım etme özgürlüğüne sahip olmak.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çekya'da Ivan Hasek dönemi sona erdi! Fatih Terim sesleri yükseliyor

Beklenen ayrılık gerçekleşti! Göreve Fatih Terim'i getiriyorlar
Trump: Hamas gerekeni yapmazsa askeri operasyon yeniden başlar, İsrail Gazze'ye dönebilir

Trump Gazze'de yeni vahşetin sinyalini verdi: İsrail tek sözümle yapar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.