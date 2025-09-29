Haberler

Elazığ'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Olay, bir grup arasında bilinmeyen bir nedenle meydana geldi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Elazığ Caddesi'ne araçla gelen bir grup kaldırımda bulunan başka bir gruba henüz bilinmeyen nedenle silahla ateş etti.

Karşı tarafında açılan ateşe karşılık vermesiyle biri olaya karışan şüpheli ile caddeden geçen bir yaya yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından kent merkezinde bulunan bir hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Muhammed Kaya Sağır - Güncel
