Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

İzzet Paşa Mahallesi Namık Çiftçi Caddesi'nde, dün akşam henüz belirlenemeyen nedenle iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada taraflardan biri yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavganın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.