Elazığ'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Elazığ'ın Sarayatik Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada bir kişi pompalı tüfekle yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Sarayatik Mahallesi, Börk Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel