Elazığ'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Çarşıbaşı Mahallesi İlhami Ertem Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda tabancayla ateş edilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan seken kurşunlar çevredeki bir iş yerinin camına isabet etti.