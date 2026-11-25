Elazığ'da seyir halindeki otomobilin motor yangınını Maden itfaiyesi söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Elazığ-Maden kara yolunun Karataş mevkisinde seyir halindeki otomobilin motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sürücünün yol kenarına çektiği araç, Maden Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken otomobilde hasar oluştu.
Elazığ'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Elazığ-Maden kara yolunun Karataş mevkisinde, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 44 AHG 141 plakalı otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Maden Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: AA