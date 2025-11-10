Haberler

Elazığ'da Şeker Fabrikası Önünde Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Güncelleme:
Elazığ'da bir şeker fabrikasının önünde iki grup arasında sıra tartışması sonucu çıkan silahlı ve bıçaklı kavga sonucunda 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay, öğleden sonra merkeze bağlı Yurtbaşı beldesindeki bir şeker fabrikasının önünde meydana geldi. Şeker pancarı teslim etmek için fabrikaya araçlarıyla gelen iki grup arasında, sıra meselesinden tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, silah ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda H.K. silahla, H.P. ve Ö.P. ise bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
