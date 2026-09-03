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Elazığ'da minibüs kazası: 13 yaralı

Elazığ'da minibüs kazası: 13 yaralı
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Elazığ'ın Keban ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5'i ağır 13 kişi yaralandı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5'i ağır 13 kişi yaralandı.

A.Ç. idaresindeki 23 AY 722 plakalı Karakaya Baraj Gölü'ndeki kafes balıkçılığı işletmesinde çalışan işçileri taşıyan minibüs, Nimri köyü yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada minibüste bulunan 5'i ağır 13 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, köylülerin de yardımıyla minibüsteki yaralıları araçtan çıkararak ambulanslara taşıdı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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