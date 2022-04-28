Elazığ'da salep soğanı toplayan 4 kişiye 436 bin TL ceza

ELAZIĞ'da, salep soğanı toplarken yakalanan 4 kişiye, biyolojik çeşitliliği tahrip ettikleri gerekçesiyle toplam 436 bin TL ceza kesildi.

Arıcak ilçesinde, 4 kişinin kaçak olarak salep soğanı topladığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi çalışma başlattı. Bölgeye düzenlenen operasyonda il dışından geldiği belirlenen 4 kişi, salep soğanı toplarken yakalandı. Şüphelilere, biyolojik çeşitliği tahrip ettikleri gerekçesiyle toplam 436 bin TL ceza uygulanırken, topladıkları 29 kilo salep soğanına da el koyuldu.