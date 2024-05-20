Elazığ'da Sahtecilik ve Dolandırıcılık Operasyonu: 15 Şüpheli Gözaltına Alındı

Elazığ'da, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarına ilişkin çalışma yaptı.

Bu kapsamda ekipler, kentte faaliyet gösteren bazı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, sağlık raporuna istinaden eğitim ve rehabilitasyon hizmeti planlanan bireylerin, eğitim ve bakım hizmeti almadan almış gibi gösterip, kamu zararına yol açtığını tespit etti.

5 merkeze eş zamanlı düzenlenen operasyonda, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından 15 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.