Yoğun bakım usulsüzlüğü operasyonunda 9 tutuklama
Elazığ'da yoğun bakım endikasyonu bulunmayan hastaları usulsüz şekilde yoğun bakım hastası gibi göstererek SGK'yı zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Elazığ'da, yoğun bakım endikasyonu bulunmayan hastaları usulsüz şekilde yoğun bakım hastası gibi göstererek Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden önde 19'u, ardından da 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 13'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.
