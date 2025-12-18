Haberler

Keban'da "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programı düzenlendi

Keban'da 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' programı düzenlendi
Elazığ'ın Keban ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' programında, öğrencilere sağlık bilinci kazandırma amaçlandı. Etkinlikte ağız ve diş sağlığı, hijyen, sağlıklı beslenme gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programı gerçekleştirildi.

Keban Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Atatürk İlkokulu bahçesinde düzenlenen programda, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, UMKE, beslenme ve diyetetik, fizik tedavi ve rehabilitasyon, aile ve diş hekimlikleri birimlerine ait araçlar ve stantlar kuruldu.

Burada öğrencilere, ağız ve diş sağlığı, kişisel hijyen, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, bulaşıcı hastalıklardan korunma, afet bilinci ve aile hekimliği hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Programa katılan öğrencilere, "Sağlık Elçisi" unvanı verilerek, çeşitli bilgilendirici materyaller dağıtıldı.

Keban Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Talha Ataşcı, burada, çocukların sağlıklı bir geleceğe hazırlanması adına çok önemli bir adımı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

"Sağlık Bakanlığı'mızın himayelerinde yürütülen 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' programı kapsamında Keban'da uygulamamızı gerçekleştiriyoruz." diyen Ataşcı, şunları kaydetti:

"Programla hedefimiz, çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam alışkanlıklarını kazandırmak, sağlık bilincini geliştirmek ve onların sağlık profesyonelleriyle ilk temaslarını eğlenceli ve güvenli bir ortamda gerçekleştirmektir. Böylece hem sağlık okuryazarlığını artırmayı hem de gelecekte sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önüne geçmeyi amaçlıyoruz. 'Sağlıklı nesiller, güçlü bir gelecek' demektir."

Etkinliğe, Kaymakam Furkan Atalık, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hasan Karagöz, öğretmenler ve öğrenciler katıldılar.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
