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Elazığ'da sağanak; dereler taştı (2)

Güncel Haberler

Elazığ'da sağanak; dereler taştı (2)

İKİ KÖY YOLUNDA ÇÖKME MEYDANA GELDİKentte yağış etkisini sürdürürken, Baskil ilçesinde etkili olan sağanak sonrası Düğüntepe ve Meydancık köy yollarında çökme meydana geldi.

İKİ KÖY YOLUNDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ

Kentte yağış etkisini sürdürürken, Baskil ilçesinde etkili olan sağanak sonrası Düğüntepe ve Meydancık köy yollarında çökme meydana geldi. Yollar ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekipler yolların tekrar ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Meydancık Baskil Güncel Haberler

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