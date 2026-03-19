Elazığ'da bayramlaşma programı düzenlendi

Elazığ Valiliği tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında Vali Numan Hatipoğlu, huzur ve barış dileklerinde bulundu.

Elazığ Valiliği tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen programda, protokol üyeleri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bayramlaştı.

Hatipoğlu, bayramların toplum için önemli ve kıymetli günler olduğunu söyledi.

Ramazan Bayramı'nın huzur ve barış getirmesini temenni eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı'nın ülkemiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bölgemizde zaman zaman zor süreçler yaşanabiliyor ancak bu coğrafya bizim ebedi vatanımızdır. Bu anlamda da ülkemize devletimize sonuna kadar sahip çıkmak ve yaşatmak durumundayız. Yüce Allah'tan coğrafyamıza ve tüm dünyaya huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum. Mazlumların gözyaşlarının dindiği, zulmün sona erdiği bayramlara kavuşmayı diliyoruz."

Programa AK Parti Elazığ Milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

