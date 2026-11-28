Elazığ'da polisin dar alan uygulamasında 402 kişi ve 55 araç denetlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'da polis ekipleri kent genelinde asayiş ve trafik denetimi yaptı. Adnan Kahveci ve Hacı Ömer Bilginoğlu bulvarlarındaki uygulamada 402 kişi, 55 araç, 21 umuma açık iş yeri ile 5 park ve bahçe kontrol edildi.
Elazığ'da polis ekipleri asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde huzur ve güven ortamının korunması, asayişin sağlanması ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla denetimler sürüyor.
Ekipler, Adnan Kahveci Bulvarı ile Hacı Ömer Bilginoğlu Bulvarı üzerindeki umuma açık iş yerleri ve çevresinde dar alan uygulaması gerçekleştirdi.
Üç ayrı noktada düzenlenen uygulamada, 1 Özel Harekat unsuru, 19 ekip ve 54 personel görev aldı.
Denetimlerde 402 kişi, 55 araç, 21 umuma açık iş yeri ile 5 park ve bahçe kontrol edildi.