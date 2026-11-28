Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Elazığ'da polis ekipleri asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde huzur ve güven ortamının korunması, asayişin sağlanması ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla denetimler sürüyor.

Ekipler, Adnan Kahveci Bulvarı ile Hacı Ömer Bilginoğlu Bulvarı üzerindeki umuma açık iş yerleri ve çevresinde dar alan uygulaması gerçekleştirdi.

Üç ayrı noktada düzenlenen uygulamada, 1 Özel Harekat unsuru, 19 ekip ve 54 personel görev aldı.

Denetimlerde 402 kişi, 55 araç, 21 umuma açık iş yeri ile 5 park ve bahçe kontrol edildi.

Kaynak: AA