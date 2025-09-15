Haberler

Elazığ'da Patlama Sesi İhbarına Cevap: Herhangi Bir Olumsuzluk Yok
Elazığ Valiliği, Baskil ilçesi ve Hankendi Mahallesi'nde duyulan patlama sesi üzerine yaptığı açıklamada, incelemelerde olumsuz bir duruma rastlanmadığını duyurdu. Güvenlik kameralarının kayıtları da olayla ilgili bilgi verdi.

ELAZIĞ Valiliği'nden yapılan açıklamada, Baskil ilçesi ile Hankendi Mahallesi civarında vatandaşların duyduğu patlama sesi üzerine yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi. Patlama sesi ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Baskil ilçesi ile merkeze bağlı Hankendi Mahallesi'nde akşam saatlerinde patlama sesi ihbarı üzerine Valilikten yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı belirtilerek, "Bugün 21.30 civarında, Baskil ilçemiz Hankendi Mahallesi civarında vatandaşlarımız tarafından yüksek şiddette bir patlama sesi duyulduğuna dair ihbarlar alınmıştır. Olayın ardından güvenlik güçlerimiz yapmış olduğu incelemede Baskil ilçemizde ve Hankendi Mahallemizde her hangi bir olumsuzluk görülmemiştir. Konuya ilişkin araştırma ve incelemeler sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Patlama sesi ise çevredeki bazı güvenlik kameralarına yansıdı.

