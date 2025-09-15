Haberler

Elazığ'da Patlama İhbarı Üzerine İnceleme Yapıldı

Elazığ Valiliği, Hankendi Mahallesi civarında duyulan patlama sesi ihbarına ilişkin güvenlik güçlerince yapılan incelemelerde olumsuz bir durumun tespit edilmediğini açıkladı. Araştırma devam ediyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 21.30 civarında, Baskil ilçesi Hankendi Mahallesi civarında vatandaşlar tarafından yüksek şiddette bir patlama sesi duyulduğuna dair ihbarlar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Olayın ardından güvenlik güçlerimizce yapılan incelemede Baskil ilçemizde ve Hankendi Mahallesi'nde herhangi bir olumsuzluk görülmemiştir. Konuya ilişkin araştırma ve incelemeler sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
