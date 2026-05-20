Elazığ'daki nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında gözaltı sayısı 20'ye yükseldi

Elazığ'daki "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık", "belgede sahtecilik" ve "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 20'ye yükseldi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltı kararı verilen özel hastanenin yönetim kurulu başkanı A.Ş, Kırıkkale'de düzenlenen operasyonla yakalandı, bir şüpheli de Muğla'dan Elazığ'a gelerek teslim oldu.

Böylelikle soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 20'ye yükseldi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara ise devam ediliyor.

Olay

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Risk Esaslı Denetim Sistemi Koordinatörlüğünün 20 Haziran 2025'te Elazığ'daki bazı özel hastaneler ve yaşlı bakım merkezlerinin ortak hareket ettiğine yönelik risk tespitlerini içeren analiz raporunun hazırlanması üzerine müfettiş görevlendirilmiş, bu kapsamda edilen bilgilerin ardından Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, yoğun bakım ihtiyacı bulunmayan özellikle yaşlı ve kimsesi olmayan hastaların usulsüz basamak dereceleriyle özel hastanenin yoğun bakım ünitesine yatırılarak "yoğun bakım tedavisi alıyor" gibi gösterildiğine, Sosyal Güvenlik Kurumundan fazla para alabilmek için gerçekte solunum yetmezliği olmayan hastaya yetmezlik teşhisi girilerek solunum cihazının çalıştırıldığına ve cihaza hasta yerine balon bağlanması gibi hileli yöntemlere başvurulduğuna, ayrıca hastanelere gönderilen bakıma muhtaç hastaların bakım merkezi tarafından düşümü yapılmayarak kamudan ücretin mükerrer olarak tahsile devam edildiğine ve 13 Ağustos 2025'te bir hastanın özel hastanenin ruhsatsız yoğun bakım ünitesinde bulunduğu sırada ihmal sonucu hayatını kaybettiğine dair bilgilere ulaşılmıştı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Elazığ, İzmir, Uşak ve Muğla'da ikamet eden ve aralarında bir kamu görevlisinin de bulunduğu 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik 25 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 18 şüpheli "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık", "belgede sahtecilik" ve "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçları iddiasıyla gözaltına alınmıştı.