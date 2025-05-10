Elazığ'da Otomobilin Şarampole Devrilmesi Sonucu 3 Yaralı
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ve 2 yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
A.D'nin kullandığı 23 ADN 099 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolu Kuruca köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / İdris Demir - Güncel