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Elazığ'da Otomobilin Şarampole Devrilmesi Sonucu 3 Yaralı

Elazığ'da Otomobilin Şarampole Devrilmesi Sonucu 3 Yaralı
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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ve 2 yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

A.D'nin kullandığı 23 ADN 099 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolu Kuruca köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / İdris Demir - Güncel
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