Elazığ'da Otomobilin Elektrik Direğine Çarpması Sonucu 6 Kişi Yaralandı
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Elazığ'ın Yurtbaşı Beldesi Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada, araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Elazığ'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Yurtbaşı Beldesi Kavşağı'nda A.S. idaresindeki 12 AU 840 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ağır yaralanan A.S. ile araçtaki 5 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel