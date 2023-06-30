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Elazığ'da Otomobilin Elektrik Direğine Çarpması Sonucu 6 Kişi Yaralandı

Elazığ'da Otomobilin Elektrik Direğine Çarpması Sonucu 6 Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Elazığ'ın Yurtbaşı Beldesi Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada, araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Elazığ'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Yurtbaşı Beldesi Kavşağı'nda A.S. idaresindeki 12 AU 840 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ağır yaralanan A.S. ile araçtaki 5 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel

Yurtbaşı İtfaiye Elazığ Güncel Haberler

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