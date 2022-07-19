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Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

AA - İsmail Şen - Güncel
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Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Elazığ'da, otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da, otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İ.A. idaresindeki 34 PE 5207 plakalı otomobil, Malatya Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan kimliği henüz öğrenilemeyen bir yayaya çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan yaya, sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / İsmail Şen - Güncel

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