Elazığ'da otomobil yayalara çarptı: 3 yaralı ELAZIĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kaldırımda bulunan yayalara çarptı, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. ELAZIĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kaldırımda bulunan yayalara çarptı, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza, öğleden sonra merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Bosna Hersek Bulvarı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği 23 ABU 556 plakalı otomobil, kaldırıma çıkarak yayalara çarptı. Kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Güncel Güncel Haberler

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