Elazığ'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
TOKİ Mahallesi'nde M.U. yönetimindeki 23 AFZ 278 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Suat Öztürk