Elazığ'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Ölü, 1 Yaralı
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
M.K'nin (39) kullandığı 12 ACC 412 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolunun Yenikaya köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan kontrolde araçta bulunan 2 yolcunun olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Yaralanan sürücü M.K, sağlık ekiplerince Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.