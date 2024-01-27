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Elazığ'da otomobil refüje çarparak devrildi, 6 kişi yaralandı

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Elazığ'da H.A. idaresindeki 06 DP 0785 plakalı otomobil, Malatya Caddesi'nde refüje çarparak devrildi. Kazada, araçta bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Elazığ'da otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

H.A. idaresindeki 06 DP 0785 plakalı otomobil, Malatya Caddesi'nde, refüje çarparak devrildi.

Kazada, araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Malatya Elazığ Güvenlik Acil Durum Yaralanma Trafik Kazaları Güncel Haberler

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