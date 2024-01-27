Elazığ'da otomobil refüje çarparak devrildi, 6 kişi yaralandı
Elazığ'da H.A. idaresindeki 06 DP 0785 plakalı otomobil, Malatya Caddesi'nde refüje çarparak devrildi. Kazada, araçta bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Elazığ'da otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
H.A. idaresindeki 06 DP 0785 plakalı otomobil, Malatya Caddesi'nde, refüje çarparak devrildi.
Kazada, araçta bulunan 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.