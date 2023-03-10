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Elazığ'da otomobil park halindeki araçlara çarptı, 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Elazığ'da otomobil park halindeki araçlara çarptı, 2 kişi yaralandı

Elazığ'da otomobilin park halindeki iki araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobilin park halindeki iki araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Malatya Caddesi'nde, N.T. idaresindeki 23 BR 478 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan iki otomobile çarptı.

Kazada sürücü N.T. ile araçtaki 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Malatya Elazığ Güncel Haberler

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