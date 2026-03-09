Haberler

Elazığ'da otomobilin iş yerine çarpması güvenlik kamerasında

Güncelleme:
Elazığ'da kontrolden çıkan bir otomobil, bir mobilya mağazasının vitrinine çarparak durdu. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Elazığ'da otomobilin bir iş yerine çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Namık Çiftçi Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 EZ 980 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bir mobilya mağazasının vitrin bölümüne çarpıp durdu.

Kazada, iş yeri ve otomobilde hasar oluştu.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kayıtlarda, savrulan otomobilin mobilya mağazasının vitrin bölümüne çarparak durabildiği görülüyor.

Kaynak: AA / İsmail Şen
